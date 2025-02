Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 62,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,2 Prozent auf 62,12 EUR. Bei 63,02 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,34 EUR. Zuletzt wechselten 31.215 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 54,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 14,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,29 EUR.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,82 EUR gegenüber 1,18 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Brenntag SE am 12.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,58 EUR je Aktie.

