Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Brenntag SE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 78,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 78,10 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,48 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 78,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.394 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,02 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,75 Prozent.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2022 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,99 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.943,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

