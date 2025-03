Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Vormittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 64,18 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 64,18 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 62,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.240 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2024 bei 80,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 24,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 54,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 18,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,94 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je Brenntag SE-Aktie.

