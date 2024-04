Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Freitagmittag ins Plus

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 77,44 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 77,44 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 77,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.676 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 11,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 14,36 Prozent Luft nach unten.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,98 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,66 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 07.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.943,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.734,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

