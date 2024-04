Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 77,22 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 77,22 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 77,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.168 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 14,12 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,98 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,66 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3.943,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4.734,50 EUR umsetzen können.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

