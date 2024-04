Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 77,46 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 77,46 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,60 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 77,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.530 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,47 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,32 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 14,38 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,98 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,66 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 07.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,72 Prozent auf 3.943,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4.734,50 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 14.05.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,48 EUR im Jahr 2024 aus.

