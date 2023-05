Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Brenntag 76,64 EUR

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 76,06 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.497 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 53,58 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,61 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 10.05.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 1,61 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 4.527,10 EUR, gegenüber 4.533,10 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,13 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

