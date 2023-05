Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Brenntag 76,64 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 75,90 EUR. Bei 75,40 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 227.948 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 29,41 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,61 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.527,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Brenntag SE am 09.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 07.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie holt Verluste auf: Solider Jahresauftakt bei Brenntag - Prognose bestätigt

Ausblick: Brenntag SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Analysten sehen für Brenntag SE-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag