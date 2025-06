Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 60,92 EUR.

Mit einem Kurs von 60,92 EUR zeigte sich die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,18 EUR an. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,34 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.018 Brenntag SE-Aktien.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,13 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 71,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,98 EUR je Aktie vermeldet. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

