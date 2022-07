Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag schwächer

Um 12.07.2022 16:22:01 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 60,46 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 60,10 EUR. Bei 61,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 377.073 Stück.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 30,82 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2022 Kursverluste bis auf 59,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 93,58 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.533,10 EUR umgesetzt, gegenüber 3.132,50 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Brenntag SE am 10.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 09.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,62 EUR im Jahr 2022 aus.

