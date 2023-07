Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 70,88 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 70,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 70,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.329 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 32,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,36 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,13 Prozent auf 4.527,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 07.08.2024.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie gibt nach: Brenntag will Sparten unabhängiger aufstellen

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im Juni 2023 ein