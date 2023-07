Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 71,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 71,00 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 71,24 EUR. Mit einem Wert von 70,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 103.272 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,60 EUR markierte der Titel am 11.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 24,54 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 87,36 EUR.

Am 10.05.2023 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.527,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Brenntag SE am 09.08.2023 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,42 EUR fest.

