Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag schwächer

Brenntag SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 50,64 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 50,64 EUR ab. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,38 EUR nach. Mit einem Wert von 50,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.117 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 49,71 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,84 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,35 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Keine technische Unterstützung in Sicht

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren gekostet

Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen