Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Brenntag SE

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 55,38 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,22 EUR ein. Bei 55,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 55.176 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 85,40 EUR markierte der Titel am 02.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 35,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 0,18 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 89,25 EUR an.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.061,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.470,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,85 Prozent gesteigert.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,56 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag