Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 72,36 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 09:05 Uhr 0,9 Prozent. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.085 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 77,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 25,95 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,23 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,90 Prozent auf 4.256,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,27 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie etwas niedriger: Brenntag weitet Partnerschaft mit Royal Avebe auf Benelux-Länder aus

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Brenntag SE abgeworfen

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen