Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag mit Kursfeuerwerk

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,1 Prozent auf 49,52 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 49,52 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 51,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 171.890 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 38,77 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 07.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 8,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 55,93 EUR.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,18 Mrd. EUR gelegen.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

