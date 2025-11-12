Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 49,21 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 49,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 51,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 248.575 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 39,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 45,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Brenntag SE am 11.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

