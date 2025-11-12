Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittwochvormittag kräftig

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 49,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 49,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 51,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.216 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 27,82 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,93 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

