Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 63,64 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 63,64 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.335 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 36,90 Prozent wieder erreichen. Bei 54,20 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,07 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,58 EUR je Brenntag SE-Aktie.

