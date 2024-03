Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag im Aufwind

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 79,68 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 79,68 EUR nach oben. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,82 EUR an. Mit einem Wert von 79,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 11.859 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 9,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 22,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,98 EUR je Brenntag SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,32 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3.943,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.734,50 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Brenntag SE-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende leichter