Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Brenntag SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 64,72 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 64,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.802 Brenntag SE-Aktien.

Bei einem Wert von 80,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 23,61 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 16,25 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 74,48 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,94 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,60 EUR je Brenntag SE-Aktie.

