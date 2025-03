Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Donnerstagnachmittag ab

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 64,34 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 64,34 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,64 EUR. Bei 66,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 129.005 Aktien.

Am 21.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 80,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,76 Prozent.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,48 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 12.11.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Brenntag SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

