Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE fällt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 65,38 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 65,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,28 EUR. Bei 66,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 10.718 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 80,00 EUR erreichte der Titel am 21.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 22,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 20,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 74,48 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,82 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,60 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie dreht ins Plus: Brenntag mit Umsatzrückgang - Prognose für 2025 bleibt vorsichtig

Neutral von UBS AG für Brenntag SE-Aktie

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie