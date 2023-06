Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Brenntag 73,38 EUR

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 73,30 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,28 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.787 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,60 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2023. Mit einem Zuwachs von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,94 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 10.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.527,10 EUR – eine Minderung von 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.533,10 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Brenntag SE am 09.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

