Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 74,06 EUR an der Tafel. Bei 74,70 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,12 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 74,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.627 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,60 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,58 EUR am 14.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 38,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,94 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 10.05.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.527,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

