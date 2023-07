Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 71,58 EUR zu. Bei 71,74 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.176 Brenntag SE-Aktien.

Am 11.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,41 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 53,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 25,15 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,36 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Brenntag SE am 09.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,42 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

