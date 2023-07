Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 70,62 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 70,62 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 70,52 EUR. Mit einem Wert von 71,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.577 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 9,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 31,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 87,36 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4.527,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.533,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,13 Prozent verringert.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,42 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

