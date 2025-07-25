Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 55,08 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 55,08 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 53,84 EUR. Bei 55,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 153.000 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 68,92 EUR markierte der Titel am 04.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,13 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 6,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,94 EUR.

Am 14.05.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,97 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

