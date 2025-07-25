Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55,42 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 55,42 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,68 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 54,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.156 Brenntag SE-Aktien.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,94 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,97 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Brenntag SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,05 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

