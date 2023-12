Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Mittwochmittag

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 80,80 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 80,80 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,86 EUR an. Mit einem Wert von 79,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.224 Brenntag SE-Aktien.

Bei 80,86 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 0,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,94 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 32,00 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,99 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.088,30 EUR – das entspricht einem Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

