Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 80,78 EUR zu.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 80,78 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 80,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.371 Brenntag SE-Aktien.

Am 13.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 0,25 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 54,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,99 EUR.

Am 09.11.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.088,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Brenntag SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,30 EUR je Aktie.

