Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 64,68 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 64,68 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 64,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.953 Brenntag SE-Aktien.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,20 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 19,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,29 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,48 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,09 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.03.2025 gerechnet. Brenntag SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Optimismus in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Gewinne