Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag tiefer

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 64,60 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 64,60 EUR abwärts. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.410 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 34,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 16,10 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,07 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,29 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 12.11.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,82 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.03.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

