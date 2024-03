Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 78,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 78,64 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 78,64 EUR ein. Mit einem Wert von 78,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 95.268 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (65,02 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,32 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,98 EUR je Brenntag SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,32 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 07.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 3.943,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.734,50 EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,51 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

