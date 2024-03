Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv

So bewegt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 79,06 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 79,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 79,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 78,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.039 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 65,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,98 EUR je Brenntag SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,32 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 07.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.943,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4.734,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,51 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

