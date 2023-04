Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Brenntag 70,04 EUR

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 70,02 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,04 EUR zu. Bei 69,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.185 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,34 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,28 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 30,68 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,61 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 08.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.734,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.738,20 EUR in den Büchern standen.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 08.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,48 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Brenntag-Aktie etwas fester: Brenntag setzt sich offenbar gegen sich Forderungen aktivistischer Investoren zur Wehr

Analysten sehen bei Brenntag SE-Aktie Potenzial

Brenntag-Aktie leichter: Akquisition bei Industriechemikalien

