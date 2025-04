Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittag freundlich

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 55,78 EUR nach oben.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 55,78 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 56,58 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.739 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 78,28 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 7,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,17 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 76,91 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 12.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 3,99 Mrd. EUR gegenüber 3,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,70 EUR je Aktie.

