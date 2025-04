Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 56,24 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 56,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 56,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,10 EUR. Bisher wurden heute 137.670 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 39,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,17 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,91 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,94 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,99 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2028 5,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

