Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag im Tiefenrausch

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 8,2 Prozent auf 71,48 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 8,2 Prozent auf 71,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 70,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 568.935 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 21,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 7,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,38 EUR aus.

Am 07.03.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,53 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,43 EUR je Aktie.

