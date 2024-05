Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Dienstagvormittag deutlich nach

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,0 Prozent auf 73,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,0 Prozent auf 73,20 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 72,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,38 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 80.093 Aktien.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 15,98 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,38 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Ausblick: Brenntag SE öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen