Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Mittwochmittag

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 74,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 74,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,30 EUR. Bisher wurden heute 51.219 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 77,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,99 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,20 Prozent.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 88,94 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.527,10 EUR – eine Minderung von 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.533,10 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,44 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Brenntag-Aktie in Grün: Brenntag bekommt Unterstützung von der DSW gegen aktivistische Investoren

Wie Experten die Brenntag SE-Aktie im Mai einstuften

Brenntag-Aktie in Rot: Brenntag sieht sich vor Hauptversammlung Herausforderungen gegenüber

