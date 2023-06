Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Brenntag 74,12 EUR

-0,05% Charts

News

Analysen

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 74,30 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 74,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.004 Brenntag SE-Aktien.

Am 11.05.2023 markierte das Papier bei 77,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,44 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 38,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,94 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 10.05.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie in Grün: Brenntag bekommt Unterstützung von der DSW gegen aktivistische Investoren

Wie Experten die Brenntag SE-Aktie im Mai einstuften

Brenntag-Aktie in Rot: Brenntag sieht sich vor Hauptversammlung Herausforderungen gegenüber

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag