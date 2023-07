Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 69,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 69,10 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,54 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 331.510 Brenntag SE-Aktien.

Am 11.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 12,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 22,46 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,69 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 10.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.527,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 07.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE verdient

Brenntag-Aktie gibt nach: Brenntag will Sparten unabhängiger aufstellen

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken