Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Freitagnachmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 69,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,4 Prozent auf 69,04 EUR. Bei 68,54 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 68,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 487.539 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,60 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,40 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 53,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,69 EUR an.

Brenntag SE veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,61 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR im Vergleich zu 4.533,10 EUR im Vorjahresquartal.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE verdient

Brenntag-Aktie gibt nach: Brenntag will Sparten unabhängiger aufstellen

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken