Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Montagmittag fester

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 71,46 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 71,46 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,48 EUR zu. Bei 70,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 50.593 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2023 markierte das Papier bei 77,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 8,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,02 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,56 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,86 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.527,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

