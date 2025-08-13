Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 54,20 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 54,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.337 Brenntag SE-Aktien.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 4,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,19 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 14.05.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

