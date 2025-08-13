DAX24.284 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,75 ±0,0%Gold3.355 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Mittag

14.08.25 12:07 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 54,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
54,18 EUR -0,90 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 54,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.337 Brenntag SE-Aktien.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 4,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,19 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 14.05.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

Brenntag-Aktie verliert: Gewinn von Brenntag geht im zweiten Quartal deutlich zurück

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Neutral

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
09:21Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2025Brenntag SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:21Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen