Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 75,20 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 75,20 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,22 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 74,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.141 Brenntag SE-Aktien.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Gewinne von 3,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,75 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,56 EUR an.

Am 09.08.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.256,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.061,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Am 06.11.2024 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

