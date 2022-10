Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Nachmittag ein

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 56,10 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,82 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.071 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,40 EUR erreichte der Titel am 02.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 34,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 4,70 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,92 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 0,87 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5.061,20 EUR gegenüber 3.470,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte Brenntag SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,48 EUR je Brenntag SE-Aktie.

