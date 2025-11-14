Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 49,33 EUR ab.

Um 15:50 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 49,33 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,08 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84.412 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 45,71 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,34 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,93 EUR.

Am 12.11.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,62 Prozent zurück. Hier wurden 3,72 Mrd. EUR gegenüber 4,07 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,46 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

