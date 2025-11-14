DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.043 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,48 +2,2%Gold4.106 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Aktienkurs aktuell

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Nachmittag südwärts

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 49,33 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,32 EUR -0,52 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 49,33 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,08 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84.412 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 45,71 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,34 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,93 EUR.

Am 12.11.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,62 Prozent zurück. Hier wurden 3,72 Mrd. EUR gegenüber 4,07 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,46 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Hold von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Ist das die Wende?

Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
14:41Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Brenntag SE Equal WeightBarclays Capital
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14:41Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

