Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 50,04 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 50,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,74 EUR. Zuletzt wechselten 8.644 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,93 EUR aus.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,62 Prozent auf 3,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,46 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

